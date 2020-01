Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Fußgänger läuft bei Rot über die Ampel und wird von Pkw erfasst

Freiburg (ots)

Am 20.01.2020 gegen 14 Uhr lief ein 24-jähriger Mann aus Unachtsamkeit über die rote Ampel in der Titiseestraße in Titisee-Neustadt, woraufhin der Passant von einem ordnungsgemäß vorbeifahrenden Pkw erfasst und leicht verletzt wurde. Nach erfolgter Erstversorgung durch das DRK konnte der Mann die Unfallstelle selbstständig verlassen.

Am Pkw entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Der Fußgänger muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

