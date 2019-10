Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Von Sonntag, 20. Oktober 2019, 20:30 Uhr bis Montag, 21. Oktober 2019, 08:45 Uhr stellte ein 23-jähriger aus Garbsen seinen schwarzen Pkw Seat Ibiza am Fahrbahnrad der Oldenburg Straße in Richtung Vechta ab. Als er sein Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er eine Beschädigung des linken Seitenspiegels fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441 / 943-0.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Sonntag, 20. Oktober 2019, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr parkte eine 44-jährige aus Vechta ihren weißen Pkw Kia Ceed auf dem Wendehammer der Habichtstraße in Vechta. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie eine Beschädigung der hinten linken Fahrzeugseite fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441 / 943-0.

Holdorf - Verkehrsunfall

Ein 23-Jähriger Lkw-Fahrer aus Steinfeld befuhr am Montag, 21. Oktober 2019, um 08.00 Uhr die Industriestraße. Hierbei geriet er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn, beim anschließenden Gegenlenken kippte der Lkw nach links von der Fahrbahn und rutschte gegen einen entgegen kommenden Pkw eines 32-Jährigen aus Osnabrück. Während der Bergung des Lkw wurde die Industriestraße gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Holdorf war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Über die Höhe des Sachschadens liegen zurzeit noch keine Angaben vor.

Damme - Verkehrsunfall

Am Montag, 21. Oktober 2019, um 17.15 Uhr befuhr ein 24-Jähriger aus Damme die Steinfelder Straße in Richtung Steinfeld, ein 53-Jähriger aus Damme fuhr hinter ihm. Als der 24-Jährige kurz hinter der Kreuzung Steinfelder Straße /Gartenstraße auf ein Grundstück nach links aufbiegen wollte, bremsten beide Fahrzeugführer ab. Dieses übersah ein weiterer nachfolgender 44-Jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld und es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen auch die vorderen zwei Fahrzeuge kollidierten. Die Schadenshöhe beträgt 5.000,00 EUR.

Damme - Verkehrsunfall

Am Montag, 21. Oktober 2019, um 17.00 Uhr befuhr ein 33-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden die Reselager Straße in Richtung Reselage mit einem Pkw. An der Kreuzung Südring über sah einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigen 16-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 16-Jährige aus Damme schwer verletzt und zum Dammer Krankenhaus transportiert wurde. Die Schadenshöhe beträgt 2.500,00 EUR.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 21. Oktober 2019, kam es zwischen 07.00 und 09.00 Uhr in der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich im Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Toyota und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 21. Oktober 2019, kam es zwischen 11.00 und 12.50 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Audi A4, der dort geparkt war. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

