Garrel - Zwei Handwerkerwagen aufgebrochen

Zwischen Freitag, 18. Oktober 2019, und Montag, 21. Oktober 2019, brache ein bislang unbekannter Täter jeweils einen Handwerkerwagen in der Heinestraße und der St.Josef-Straße auf. In beiden Fällen wurden diverse Elektrowerkzeuge aus den Transportern entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Montag, 21. Oktober 2019, kam es um 14.07 Uhr an der Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg bog von der Sevelter Straße nach rechts in die Fritz-Reuter-Straße ab, wo er einen entgegenkommenden 84-jährigen Radfahrer aus Cloppenburg übersah. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer schwer verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Essen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 21. Oktober 2019, kam es um 15.14 Uhr auf der Artlandstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Quakenbrück geriet aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch verletzte er sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

