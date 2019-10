Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Mehrere leicht verletzte Personen nach unbekanntem Substanzaustritt

Am 21. Oktober 2019, gegen 14:00 Uhr, meldete ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Daimlerstraße, dass sechs Personen über Kopfschmerzen und Übelkeit klagten - zudem vernahmen sie einen strengen Geruch. Bei den Verletzten handelte es sich um männliche Personen im Alter von 16 bis 53 Jahren. Fünf der Verletzten sind Mitarbeiter des Autohauses. Ein weiterer Verletzter ist Mitarbeiter einer Sanitärfirma, die nach der ersten Feststellung zu Rate gezogen worden ist. Polizei und Feuerwehr sperrten das Autohaus und die Daimlerstraße zunächst komplett ab. Ab 14.30 Uhr wurde die Sperrung der Daimlerstraße auf die Örtlichkeit des Autohauses reduziert. Alle sechs Personen wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung gebracht. Das vernommene Gas konnte durch die eingesetzten Kräfte nicht mehr wahrgenommen werden. Die Messungen der Feuerwehr ergaben leicht erhöhte Werte im Außenbereich des Autohauses. Eine beschädigte oder defekte Gasleitung konnte jedoch ausgeschlossen werden. Die betroffene Halle wurde belüftet und wieder freigegeben. Eine weitere Gefährdung für andere Mitarbeiter oder Anwohner wurde nach einer ausführlichen Begehung sowie durch Messungen am Ereignisort ausgeschlossen. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand zu keiner Zeit. Alle Absperrmaßnahmen wurden 16.00 Uhr Uhr aufgelöst. Neben Polizei waren acht Rettungswagen und drei Notarztwagen eingesetzt. Außerdem waren die Feuerwehren Cloppenburg mit 26 Einsatzkräften und der Gefahrgutzug der Feuerwehr Emstek mit 5 Einsatzkräften vor Ort.

