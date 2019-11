Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vielbach - Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall mit zunächst eingeklemmter Person

Montabaur (ots)

Am 04.11.19, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus der VG Weißenthurm die L 307 von Vielbach kommend in Richtung Mogendorf. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam dieser in einer langgezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Der 25-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden Fahrzeuginsassen aus dem entgegenkommenden Fahrzeug kamen ebenfalls schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser. Die Strecke blieb für 3 Stunden gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wurde für die Zeit eingerichtet.

