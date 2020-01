Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Altkleidersammlung auf der Autobahn 98

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.01.20, gegen 23.25 Uhr, wurden durch einen Autofahrer zahlreiche Kleidungsstücke auf der A98 zwischen dem Anschlussdreieck Weil am Rhein und Lörrach-Mitte gemeldet. Tatsächlich konnte die Polizei auf einer mehreren Kilometer langen Strecke etwa 50 ältere Kleidungsstücke und zwei Kleidersäcke einsammeln. Vermutlich waren diese von einem unbekannten Lkw/Transporter verloren worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es nicht zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, zu melden.

