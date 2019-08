Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 39-Jähriger flüchtet vor der Polizei +++

Oldenburg (ots)

Bei der Flucht vor der Polizei hat am Mittwoch ein 39-jähriger Autofahrer mehrere Beinahe-Unfälle gebaut.

Der Mann war mit seinem VW Golf um 18.20 Uhr am Hochheider Weg einer Polizeistreife entgegengekommen. Einer der beiden Beamten kannte den Oldenburger bereits aus früheren Kontrollen, wo dieser mehrfach unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war.

Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug, um den VW Golf anhalten und den Fahrer kontrollieren zu können. Der 39-Jährige beschleunigte jedoch und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit den Hochheider Weg stadteinwärts. Die Polizeibeamten, die den Flüchtenden mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn mehrfach zum Anhalten aufforderten, konnten beobachten, wie der VW Golf immer wieder in geringem Abstand an Fußgängern vorbeiraste und dann nach links in den Niendorfer Weg abbog. Dort geriet das Fahrzeug wiederholt ins Schleudern und kollidierte beinahe mit mehreren geparkten Autos. Über die Eutiner Straße flüchtete der Mann schließlich wieder auf den Hochheider Weg und bog dort nach rechts ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines weiteren Fußgängers.

In Höhe des Friedhofs hielt der 39-Jährige sein Fahrzeug an, so dass die Beamten den Mann kontrollieren konnten. Ein Drogentest verlief positiv. Der Oldenburger besaß nach wie vor keine Fahrerlaubnis. Gegen ihn sowie gegen seine 64-jährige Mutter, die auf dem Beifahrersitz saß und Halterin des Fahrzeugs ist, wurden nun Ermittlungsverfahren eingeleitet (997871)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell