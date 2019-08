Polizei Paderborn

POL-PB: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Paderborn (ots)

(mb) Ein 18-Jähriger ist am Donnerstag mit seinem vermutlich getunten und nicht zugelassenen Motorroller vor der Polizei geflüchtet. Er konnte im Zuge der Fahndung vorläufig festgenommen werden und wurde wegen einiger Verkehrsdelikte und Widerstands gegen Polizeibeamte angezeigt.

Um 15.50 Uhr bemerkte eine Polizeistreife auf dem Fürstenweg einen Motorrollerfahrer an dessen Zweirad ein Versicherungskennzeichen von 2016 montiert war. Der Roller fuhr zunächst mit 25 km/h in die Ferdinandstraße. Als der Rollerfahrer bemerkte, dass die Streife ihn stoppen wollte, gab er Gas. Den Kreisverkehr an der Jahnstraße umrundete er und fuhr wieder zum Fürstenweg. Plötzlich schaffte das Fahrzeug um die 80 km/h. Der Rollerfahrer missachtete mehrfach rote Ampeln. Autofahrer mussten bremsen, um Kollisionen zu verhindern. Die Fahrt ging über die Dubelohstraße, Marienloher Straße, Mastbruchstraße bis zum Schatenweg. An der Durchfahrt zum Diebesweg musste der Streifenwagen vor der Schranke stoppen und die Polizisten verloren den Sichtkontakt. Zur Fahndung nach dem Flüchtigen wurden weitere Streifenteams eingesetzt. Abseits des Weges an den Talleseen entdeckten sie den verlassenen Motorroller. Eine Zeugin hatte den Fahrer mit seinem Helm in einem Gebüsch am See verschwinden sehn. Aufgrund des Hinweises entdeckten Polizisten den Fahrer. Bei seiner Festnahme leistete der 18-Jährige Widerstand. Die Polizisten mussten Pfefferspray einsetzten. Zwei Beamte zogen sich leichte Verletzungen zu.

Der Motorroller wurde für weitere Untersuchungen hinsichtlich technischer Veränderungen sichergestellt. Einen Führerschein hatte der 18-Jährige nicht. Neben der Strafanzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte wird wegen mehrfacher rücksichtsloser Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straftaten gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Verdachts eines illegalen Rennens ermittelt.

