Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zwei BMWs aufgebrochen

Leichlingen (ots)

Diebe haben aus zwei BMWs die Mittelkonsole, Tachometer und Navigationssysteme ausgebaut und gestohlen.

In der Straße Alter Mühlenweg parkte ein Autobesitzer seinen braunen 5er BMW am 11.03. gegen 18:15 Uhr am Fahrbahnrand. Als er am nächsten Morgen (12.03.) wieder nachschaute, hatten Diebe eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug die Mittelkonsole, den Tachometer und das Navigationssystem ausgebaut und gestohlen.

Gleiches wurde in der Straße Am Weißen Stein festgestellt. Der Besitzer eines grauen BMW parkte diesen am 11.03. gegen 19:30 Uhr in der Hauseinfahrt. Am 12.03. gegen 07:00 Uhr musste auch er feststellen, dass eine Scheibe eingeschlagen worden war und die Mittelkonsole, der Tachometer wie auch das Navigationssystem fehlten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

