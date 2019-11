Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191119 - 1186 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Amerikanischer Tourist überfallen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Mittag überfielen zwei Unbekannte einen amerikanischen Touristen im Bahnhofsviertel. Sie erbeuteten Bargeld und ein Bahnticket

Gegen 13:00 Uhr traf der 28-jährige Amerikaner in der Düsseldorfer Straße auf die Räuber. Die beiden unbekannten Männer packten den Touristen, schlugen ihn und nahmen ihm amerikanische Dollar und ein Bahnticket ab. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung. Das Opfer erstattete einige Stunden später eine Anzeige am Flughafen.

Täterbeschreibung: Männlich, 175 - 180 cm groß, 30-35 Jahre alt und nordafrikanisches Aussehen. Beide Täter sprachen sowohl Deutsch als auch Englisch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-51499 entgegen.

