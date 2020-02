Polizei Essen

POL-E: Essen: Fünfer-Gruppe beraubt 16-Jährigen am Bahnhof Borbeck - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck: Am Sonntagabend (2. Februar) gegen 19.40 Uhr drohten und erpressten vor allem zwei junge Männer einen 16-Jährigen am Borbecker Bahnhof, indem jeder ihm ein Messer vorhielt, sodass er seine Wertgegenstände zeigte und übergab. Der 16-Jährige lief mit seiner Freundin vom Germaniaplatz kommend in Richtung Borbeck Bahnhof. An der Straßenbahnhaltestelle wartend, kam plötzlich eine Gruppe junger Männer hinzu und schickte zunächst die Freundin weg. Anschließend stellten sich zwei Tatverdächtige leicht versetzt vor den 16-Jährigen, beide zückten ein Messer und forderten ihn auf, seine Taschen zu leeren. Der Essener holte sein Handy, seinen Schlüssel sowie sein Portmonee hervor. Das Handy war aufgrund eines Displayschadens uninteressant, sodass nur das Portmonee geöffnet werden sollte. Einer der mutmaßlichen Räuber entriss ihm die Geldbörse und leerte Geldschein- und Kleingeldfach. Dann warf er das Portmonee auf den Boden und die gesamte Fünfergruppe flüchtete in Richtung Fürstäbtissinstraße. Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder denen eine Gruppe fünf junger Männer aufgefallen ist und die die Männer sogar beschreiben oder identifizieren könnten. Einer der Haupttäter ist zirka 180 cm groß, zirka 16/17 Jahre alt und hat ein südländisches Erscheinungsbild. Er hat dunkle, leicht gelockte Haare, dunkle Augen, auffallend große Pupillen und einen Vollbart. Er trug dunkle Kleidung und war vermutlich mit einem Küchenmesser bewaffnet. Sein Komplize ist mit 175 cm etwas kleiner, zirka 17/18 Jahre alt, hat blaue Augen und leicht gebräunte Haut. Er hat dunkelblonde Haare, die an den Seiten kurz rasiert sind. Er war bekleidet mit einer hellen Hose und einer dunklen Jacke. Er führte ebenfalls ein Messer mit sich. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Jugend des Kriminalkommissariats 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

