Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Scheibe eingeworfen (04.03.-12.03.2020)

Villingen-Schwenningen (Villingen) (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen dem 04. März, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 12.00 Uhr, eine Fensterscheibe an einem Gebäude auf dem Minigolfplatz in der Luisenstraße mit einem Stein eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei unter Tel. 07720 8500 0 erbeten.

