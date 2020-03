Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Barr-Kreis) Fußgängerin angefahren (12.03.2020)

Donaueschingen (ots)

Die Polizei Donaueschingen bittet um Hinweise zu einem Unfall mit Fahrerflucht, der sich am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr auf der Dürrheimer Straße ereignet hat. Dabei wurde eine 28-jährige Fußgängerin verletzt. Gemäß den bisherigen Ermittlungen wollte die Frau in Höhe der Arbeitsagentur die Straße überqueren und wurde dabei von einem bislang unbekannten PKW-Fahrer erfasst und zu Boden geschleudert. Das Auto entfernte sich danach in unbekannte Richtung. Bei dem Unfall erlitt die Frau Prellungen und Schürfwunden. Passanten fanden sie anschließend auf der Straße liegend und verständigten sofort über Notruf die Polizei. Mit einem Rettungswagen wurde die 28-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0771 83783-0 bei der Polizei zu melden.

