Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Versuchter Einbruch in ein Vereinsheim (08.03.2020 - 10.03.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Einbruch in die Vereinsgaststätte eines Fußballvereins in der Achauer Straße, der im Zeitraum von Sonntagabend bis Dienstagabend begangen wurde. Unbekannte Täter versuchten in diesem Tatzeitraum gewaltsam die sich an der Rückseite des Vereinsgebäudes befindliche Zugangstür aufzubrechen, was ihnen nicht gelang.

Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatzeit, Tatverdächtige oder ein möglicherweise benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell