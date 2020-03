Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigung an Kfz (10.03.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem weiß lackierten Opel Mokka mit Tuttlinger Kennzeichen, die am Mittwoch im Zeitraum von 08.15 bis 10.00 Uhr im Lohmehlenring im Bereich gegenüber der Einmündung der Föhrenstraße in den Lohmehlenring oder auf dem Parkplatz des Kaufland-Warenhauses in der Stockacher Straße begangen wurde.

Unbekannte Täter zerkratzen in diesem Zeitraum an einem der beiden genannten Orte die Lackierung der gesamten Beifahrerseite des beschriebenen Opels. Der Geschädigte wurde erst auf dem Parkplatz des Kaufhauses auf die Sachbeschädigung aufmerksam und erachtet es als möglich, dass diese bereits vorher im Lohmehlenring verursacht wurde. Personen, die der Polizei Hinweise auf den Zeitpunkt und den Ort der Sachbeschädigung, einen Tatverdächtigen oder ein möglicherweise durch diesen benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

