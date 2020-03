Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigungen an geparkten Pkw (10.03.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, die am Dienstag im Zeitraum von 07.45 bis 18.30 Uhr in der Liptinger Straße im Bereich der Einmündung der Talstraße in die Liptinger Straße begangen wurde.

Unbekannte Täter zerkratzen in dem genannten Zeitraum an einem im genannten Bereich bei einer Zahnarztpraxis am Fahrbahn stehenden Renault Clio mit Tuttlinger Kennzeichen die Lackierung auf der Beifahrerseite des Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass in diesem Bereich parkende Pkw gezielt durch Sachbeschädigungen angegangen werden. Vor einigen Tagen war an gleicher Stelle bereits ein Opel Astram mit Tuttlinger Kennzeichen in gleicher Art und Weise beschädigt worden.

Personen, die der Polizei Hinweise auf den Zeitpunkt der Sachbeschädigungen, einen Tatverdächtigen oder ein möglicherweise benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

