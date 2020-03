Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen - Spaichingen - Gosheim - Emmingen ab Egg) Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte (10.03.2020)

Am Mittwoch meldeten sich weitere geschädigte Bürgerinnen aus Tuttlingen, Spaichingen, Gosheim und aus Emmingen ab Egg bei der Polizei und berichteten, am Dienstagabend im Zeitraum von 20.30 bis 21.45 Uhr durch unbekannte Männer angerufen worden zu sein, die sich als Polizei- oder Kriminalbeamte ausgegeben und mitgeteilt hätten, dass in der Nähe des Wohnsitzes der Angerufenen eingebrochen worden sei. Die Anrufer deuteten gegenüber den Geschädigten an, dass auch sie auf der Liste der Einbrecher stehen würden und dass Wertsachen, Bargeld und Vermögenswerte in Sicherheit gebracht werden müssten. Als Legende nutzten die unbekannten Tatverdächtigen wieder einmal die Polizei- oder Kriminalkommissare namens "Schreiber" und "Schneider" von der Polizei in Tuttlingen oder "König" vom Polizeirevier Spaichingen.

Die Geschädigten ließen sich nicht täuschen und verständigten das jeweils örtlich zuständige Polizeirevier oder über die Notrufnummer 110 das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz über die Kontaktaufnahmen der falschen Polizeibeamten, die in betrügerischer Absicht handeln und in anderen Fällen schon erhebliche Vermögensschäden verursachten. In einem der geschilderten Fälle hatte eines der Opfer bereits Angaben zu ihren Kontoständen übermittelt, bis ihr die Anrufe "spanisch" vorkamen.

Den Opfern dieser Anrufe ist kein Schaden entstanden. Bei den Polizeirevieren in Tuttlingen und in Spaichingen wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen versuchten bandenmäßigen Betrugs eingeleitet.

