Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Anhänger deutlich überladen 12.3.20

Zimmern ob Rottweil (ots)

Auf der Hauptstraße in Zimmern ob Rottweil ist einer Polizeistreife ein Kleinanhänger aufgefallen, der hinter einem Skoda augenscheinlich kräftig unter seiner Last litt. Auf der Pritsche des kleinen Anhängers, der selbst keine Bremsen hatte und für ein Gesamtgewicht von 750 Kilogramm zugelassen war, lag eine Menge Bauschutt. Die Beamten ließen deswegen den Anhänger wiegen. Die Waage zeigte ein Gewicht von über 1,5 Tonnen an, was mehr als das Doppelte war, was der Anhänger eigentlich wiegen durfte. Der 47-jährige tschechische Fahrer hinter dem Steuer des Skoda musste eine Sicherheitsleitung bezahlen und das Gespann vor der Weiterfahrt umladen.

