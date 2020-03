Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Pkw-Lenkerin übersieht Motorradfahrer - Zeugin gesucht 11.03.2020

Singen (ots)

Verletzt wurde ein 54-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in der Radolfzeller Straße. Eine von der Ekkehardstraße kommende 26-jährige Autofahrerin wollte am Kreisverkehr Radolfzeller Straße in die Tankstelle einfahren. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Frau aufgrund von Unachtsamkeit den Motorradfahrer, welcher im gleichen Moment von der Tankstelle in den Kreisverkehr einfuhr und in die Aluminiumstraße abbiegen wollte. Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich hierbei. Vom Rettungsdienst wurde er zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. Der Unfall wurde durch eine Zeugin beobachtet, die den Rettungsdienst verständigte. Die Polizei bittet nun die Frau, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

