Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Dunkler PKW fährt Schüler an und flüchtet +++ Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Heute Morgen (05.03.20) um 08.00 Uhr stand ein 15 Jahre alter Schüler auf dem Gehweg am Einmündungsbereich der Straße "Am Museum", als ein unbekannter PKW mit ausländischem Kennzeichen aus dieser Straße nach links in die Römstedtstraße einbog. Dabei überfuhr er mit dem Hinterrad den linken Fuß des Jungen. Der Schüler wurde dadurch leicht verletzt. Nach dem Unfall flüchtete der unbekannte Wagen. Es soll sich um einen dunklen PKW mit Fließheck gehandelt haben, möglicherweise einen Opel. Die Polizei Bergen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem PKW bzw. zum Unfallhergang geben können, Tel. 05051/47166-0.

