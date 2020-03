Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Diebstahl in Seniorenwohnanlage

Celle (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag (28.02.2020) zwischen 15.00 und 16:30 Uhr in einem Seniorenheim in der Blumlage eine 84 Jahre alte Bewohnerin bestohlen. Der Unbekannte hatte das unverschlossene Zimmer der Geschädigten betreten und eine Schmuckschatulle auf dem Bett entleert. Er suchte sich mehrere Schmuckstücke aus, entwendete sie und verließ unerkannt das Gebäude. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

