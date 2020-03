Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Celle 13-Jähriger Junge leblos aufgefunden +++ Todesursache noch unklar

Celle (ots)

In einer Wohnung in der Harburger Straße wurde gestern Vormittag (02.03.2020) der Leichnam eines 13 Jahre alten Jungen aus Celle aufgefunden. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um die Wohnanschrift eines 18-Jährigen Bekannten des Jungen. Die Todesursache ist ungeklärt. Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung steht noch aus. Spuren von Gewalteinwirkung sind nicht vorhanden. Der Vater des Jungen hatte seinen Sohn am Abend zuvor als vermisst gemeldet, nachdem er nicht wie verabredet nach Hause gekommen war. Polizeiliche Suchmaßnahmen und Überprüfungen von möglichen Kontaktadressen waren erfolglos geblieben. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell