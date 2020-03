Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Eringerfeld - Auf dem Fußgängerüberweg angefahren

Geseke (ots)

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Mühlheim am Main wurde bei einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 18 Uhr, auf einem Fußgängerüberweg auf der Rüthener Straße / Dicke Birken in Eringerfeld leicht verletzt. Eine 65-jährige Frau aus Geseke befuhr zuvor die Rüthener Straße in Richtung Geseke. Als sie sich dem Fußgängerüberweg näherte betrat der Jugendliche den Überweg. Kurz darauf touchierte die Autofahrerin mit ihrem Beifahreraußenspiegel den 15-Jährigen und fuhr ihm über den Fuß. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. (reh)

