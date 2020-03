Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Dachstuhl brannte

Warstein (ots)

Der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Kreisstraße in Suttrop bemerkte am Montag, gegen 23.15 Uhr, Brandgeruch. Er versuchte noch den Brandherd im Bereich des Dachbodens mittels Feuerlöscher zu bekämpfen. Als dies nicht mehr ausreichte informierte er die Feuerwehr. Diese konnte anschließend den Brand unter Kontrolle bringen. Ein Bewohner wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen aus. Nach ersten Erkenntnissen scheint eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen zu sein. (reh)

