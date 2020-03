Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Neue Versicherungskennzeichen beachten

Soest (ots)

Die Polizei kontrollierte am Montagnachmittag den 32-jährigen Fahrer eines Kraftfahrzeugrollers am Immermannwall in Soest. Der Mann fiel den Beamten auf, da sein Zweirad noch immer über das grüne Versicherungskennzeichen verfügte. Seit dem 1. März wird der Versicherungsnachweis jedoch mit einem schwarzen Kennzeichen bestätigt. Dem 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt mit seinem Gefährt verboten und er erhielt eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (reh)

