Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Unfallflucht Am Spring

Ense (ots)

Seinen grauen Nissan Qashqai fand ein Autobesitzer in der Straße "Am Spring" am Sonntagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, mit frischen Unfallschäden im Bereich der Heckklappe vor. Den Wagen hatte er am Vortag, gegen 16.30 Uhr, in der Straße geparkt. Die Höhe der Anstoßstelle am Nissan lässt vermuteten, dass es sich bei dem beteiligten Wagen um ein höheres Fahrzeug gehandelt haben muss. Anstatt den Unfall der Polizei mitzuteilen, hatte sich der Verursacher vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000, mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

