Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Esbeck - Polizei sucht flüchtigen Lkw-Fahrer

Lippstadt (ots)

Am Montag, wahrscheinlich zwischen 04:00 und 05:00 Uhr, kam es an der Paderborner Straße zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer prallte gegen drei geparkte Fahrzeuge und einen Straßenbaum. Dabei hinterließ er einen Sachschaden von geschätzt 12000,- EUR. Das Fahrzeug ist in Fahrtrichtung Lippstadt unterwegs gewesen. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile des Verursachers, muss es sich um einen Mercedes Actros handeln. Der Lastwagen muss vorn rechts entsprechende Beschädigungen aufweisen. Zeugen die Hinweise zu dem flüchtige Fahrer oder seinem Actros geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941- 91000 beim zuständigen Verkehrskommissariat zu melden. (lü)

