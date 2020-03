Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Unfallflucht in der Badestraße

Bad Sassendorf (ots)

Schätzungsweise 2.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Unfallflucht in der Badestraße in Bad Sassendorf am Samstag, gegen 18.45 Uhr. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Fahrer oder die Fahrerin, eines mutmaßlichen blauen Skoda Octavia, beim Versuch auf dem dortigen Parkplatz einzuparken, einen schwarzen Audi Q3 touchierte. Anstatt die Polizei zu rufen und seine Personalien mitzuteilen, fuhr der Autofahrer bzw. die Fahrerin in Richtung B1 davon. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

