Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Bus touchiert und geflüchtet

Soest (ots)

Am Montag, um 09:40 Uhr, kam es am Hansaplatz zu einer Unfallflucht. Ein 55-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Bus aus Richtung Nöttenstraße kommend zum Hansaplatz unterwegs. In einer Kurve kam ihm ein blauer Golf entgegen. Der etwa 60 bis 70 Jahre alte Fahrer war zu weit auf der Straßenseite des Buses. Der Busfahrers stoppte deshalb sein Fahrzeug. Der Golf schrammte komplett am Bus entlang und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2500,- EUR. Der Fahrer des Golfs setzte seine Fahrt einfach fort. An dem VW muss der linke Außenspiegel beschädigt sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Golf oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

