Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ermittlungen wegen illegalem Autorennen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Autofahrer werden verdächtigt, sich am späten Sonntagabend in der Mainzer Straße ein verbotenes Autorennen geliefert zu haben. Die Fahrer der Wagen standen an der Ampelkreuzung Mainzer Straße / Donnersbergstraße. Als die Ampel auf Grün schaltete, gaben die Männer Gas. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit rasten sie stadteinwärts. Was sie offensichtlich nicht bemerkten: Eine Polizeistreife hatte das Treiben beobachtet. Erst als der Fahrer eines schwarzen Renault den Polizeiwagen sah, ging er vom Gas. Den Fahrer eines roten Hyundai stoppten die Beamten in der Mennonitenstraße. Der 28-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. Die Ermittlungen zu dem Clio-Fahrer dauern an. |erf

