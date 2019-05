Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Sonntag Abend (05.05.2019), gegen 19:30 Uhr fuhren drei PKW hintereinander auf der B 478 (Waldbröler Straße) von Waldbröl in Richtung Benroth. In Berkenroth bog mit dem ersten PKW ein 58-jähriger Nümbrechter in eine Grundstückszufahrt nach rechts ein. Eine 25-jährige Fahrzeugführerin aus Ruppichteroth konnte durch eine abrupte Bremsung noch reagieren, während die dahinter fahrende 19-jährige Frau, ebenfalls aus Ruppichteroth, ihren PKW nicht mehr anhalten konnte und auf den PKW der 25-Jährigen auffuhr. Bei dem Auffahrunfall wurde die 19-jährige leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von 11.000 Euro. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden. Die B 478 musste für ca. eine Stunde zur Bergung und Unfallaufnahme gesperrt werden.

