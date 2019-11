Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kaiserslautern: Handy aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Wochenende in der Bierstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. Am Samstagvormittag fiel der Besitzerin des Pkw auf, dass an ihrem Wagen die Scheiben auf beiden Seiten halb geöffnet sind und die Fahrertür nur angelehnt. Die Frau war sich aber sicher, das Fahrzeug beim Abstellen ordnungsgemäß verschlossen zu haben.

Demnach müssen die Unbekannten in der Zeit zwischen Freitagabend, 23.30 Uhr, und Samstagvormittag, 10 Uhr, in den Pkw eingedrungen sein. Das Handschuhfach wurde offenbar durchsucht - es fehlt ein älteres Nokia-Handy.

Die Polizei bittet um Hinweise auf mögliche Täter unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell