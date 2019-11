Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind rennt über Straße und wird von Auto erfasst

Kaiserslautern (ots)

Ein 57-Jähriger befuhr am Sonntagnachmittag die Straße "Am Alberichsberg". Plötzlich rannte ein 7-jähriger Junge hinter einem geparkten PKW hervor und in die Seite des PKW. Glücklicherweise war das Fahrzeug nur in Schrittgeschwindigkeit unterwegs und im Begriff anzuhalten. Der Junge erlitt eine Fraktur am rechten Bein und wurde vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Gerade jetzt zur dunklen Jahreszeit werden Kinder häufig übersehen. Bitte rechnen Sie vor allem in Wohnstraßen immer mit kreuzenden Passanten und bleiben Sie stets bremsbereit.

