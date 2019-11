Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wildschwein-Ausflug in die Kantstraße

Kaiserslautern (ots)

Ein Wildschwein hat am Freitag in der Kantstraße Autofahrer und Fußgänger auf Trab gehalten. Mehrere Passanten riefen am Vormittag bei der Polizei an. Sie hatten sich vor einem Wildschwein geflüchtet. Das Tier trabte durch die Kantstraße. Auch ein Autofahrer habe der Sau ausweichen müssen, um einen "Zusammentreffen" zu verhindern. Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, hatte sich der Schwarzkittel bereits aus dem Staub gemacht. Es wurde niemand verletzt. |erf

