Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann belästigt mehrere Frauen in Supermarkt

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegen 10.40 Uhr, fiel mehreren Kundinnen in einem Supermarkt am Berliner Platz ein Mann auf, der offensichtlich ihren Po mit seinem Handy videografierte, dabei in seine Hose griff und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Kundinnen beschwerten sich an der Rezeption des Supermarktes, woraufhin die Polizei benachrichtigt wurde. Im Supermarkt wurde der Mann, ein 42-jähriger Bottroper, angetroffen. Frauen, die von ihm gefilmt worden waren und sich beschwert hatten, waren nicht mehr vor Ort. Der 42-Jährige wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Sein Handy wurde sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die belästigten Frauen oder Zeugen, die Angaben zu den Frauen machen können, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 in Verbindung zu setzen.

