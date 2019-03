Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Frau baut betrunken Unfall und flüchtet

Recklinghausen (ots)

An der Ampel Lipper Weg/Bergstraße ist eine Autofahrerin am späten Sonntagabend, gegen 23.10 Uhr, auf das stehende Fahrzeug eines 34-jährigen Mannes aus Marl aufgefahren. Doch anstatt auszusteigen, setzte die Autofahrerin ein Stück zurück, um dann in Richtung Otto-Wels-Straße zu flüchten. Dabei prallte sie ein weiteres Mal gegen das Auto des 34-Jährigen. Der Fahrer, der inzwischen ausgestiegen war, musste zur Seite springen, um nicht von der Autofahrerin erfasst zu werden. Weil er sich das Kennzeichen notierte, konnte die Frau wenig später ermittelt werden. Die 23-jährige Autofahrerin aus Marl war offensichtlich betrunken. Sie musste mit zur Wache, wo ihr Blutproben entnommen wurden. Auch ihr Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand rund 7.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell