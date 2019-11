Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Autos in einer Nacht geknackt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gleich zwei Autos in einer Nacht sind am Wochenende in der Kirchstraße aufgebrochen worden. Am Sonntag meldeten sich unabhängig voneinander zwei Fahrzeugbesitzer, an deren Wagen über Nacht jeweils eines Seitenscheibe eingeschlagen wurde.

Im Inneren des geknackten Opel Vivaro durchwühlten unbekannte Täter das Handschuhfach sowie einen Koffer und nahmen daraus Kleidungsstücke und Schuhe mit. Im zweiten Fall machten sie keine Beute; möglicherweise wurden sie gestört. Zurück blieb der Sachschaden durch die zerstörten Scheiben.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 18.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 7.55 Uhr. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

