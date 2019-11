Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wasserkessel vergessen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde starke Rauchentwicklung in einem Hochhaus in der Trippstadter Straße gemeldet. Durch die Hitzentwicklung wurde die Wohnungsabschlusstür und der Elektroherd beschädigt. Brandursache war ein, auf der eingeschalteten Herdplatte, vergessener Wasserkocher.

