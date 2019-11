Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Opel Corsa beschädigt und aus dem Staub gemacht

Kaiserslautern (ots)

Eine 46-Jährige stellte am Donnerstagnachmittag ihren Opel Corsa auf dem Parkplatz einer Apotheke in Mehlingen ab. Als sie gegen 18.30 zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen tiefen Kratzer im unteren Bereich der Fahrertür über die hintere Tür hinweg. Infolge des Schadensbilds besteht der Verdacht, dass der Kratzer durch ein Fahrradpedal entstanden sein könnten. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 1500 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Vorfall machen können. Hinweise an die Telefonnummer 0631/369 2150.

