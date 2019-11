Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: PKW ausgebrannt

Kaiserslautern-Erfenbach (ots)

Am Samstagabend wurde ein brennendes Fahrzeug in Kaiserslautern, OT Erfenbach, Nähe Wertstoffhof gemeldet. Nachdem die Feuerwehr das Fahrzeug abgelöscht hatte, konnte über die Fahrgestellnummer festgestellt werden, dass der graue PKW, Marke, Seat Leon, am Nachmittag im östlichen Stadtgebiet entwendet worden war.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell