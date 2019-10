Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf Verkehrsunfall in Schapen

Braunschweig (ots)

Am Mittwoch, 23.10.19, kam es gegen 15.45 Uhr auf der Hordorfer Straße stadtauswärts zwischen Schapen und Hordorf in der Sandbachkurve zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW war in Fahrtrichtung Hordorf mit nicht angepaßter, zu hoher Geschwindigkeit durch die Kurve gefahren. Dabei geriet er in den Gegenfahrstreifen und stieß gegen einen entgegenkommenden Rollerfahrer. Bei dem Anstoß ist die 59- jährige Mitfahrerin auf dem Roller am Fuß verletzt worden. Der verursachende PKW, besetzt mit vermutlich drei Personen, verlor die Spiegelkappe des Fahreraussenspiegels, der Fahrer, männlich, jung, entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise auf einen silbernen Ford Focus ohne Spiegelkappe, Kennzeichen nicht bekannt. Hinweise an der Verkehrsunfalldienst Braunschweig 0531-4764935

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell