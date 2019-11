Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Schmuck

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Wohnhaus in der Birkenstraße hatte am Samstagabend ungebetene Besucher. Nach den bisherigen Ermittlungen drangen zwischen 17 und 18.50 Uhr unbekannte Täter gewaltsam in das Anwesen ein, indem sie die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume und stahlen hochwertigen Schmuck. Der Schaden liegt bei insgesamt etlichen tausend Euro.

Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge, die sowohl im Tatzeitraum als auch schon davor in Rodenbach aufgefallen sind, nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell