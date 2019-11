Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Graffiti-Schmierfinken am Werk

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Graffiti-Schmiererei ermittelt die Polizei in Otterbach. Hier wurde am späten Donnerstagabend (21. November) eine noch "frische" Sachbeschädigung an einem Trafo-Häuschen an der K62 festgestellt: Das Häuschen war offenbar kurz zuvor von Unbekannten mit roter Farbe besprüht worden.

In der Nähe entdeckte die Streife einen unverschlossenen Pkw - und darin auch mehrere Spraydosen, unter anderem mit roter Farbe. Der Fahrer war allerdings weit und breit nicht zu sehen. Der Wagen wurde daraufhin zwecks Eigentumssicherung abgeschleppt, der Halter wird informiert und kann sich bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße in Kaiserslautern melden... |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell