Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch über Balkon

Bocholt (ots)

In eine Erdgeschosswohnung in Bocholt versuchten Unbekannte über den Balkon in die Räumlichkeiten einzudringen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen Montag, 17.02, bis Montag, 24.02, 09.00 Uhr an einem Wohnhaus an der Dinxperloer Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

