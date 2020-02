Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autoscheibe eingeschlagen

Aktentasche entwendet

Bocholt (ots)

Die Seitenscheibe eines parkenden Wagens haben Unbekannte in Bocholt eingeschlagen. Am Dienstag zwischen 17.00 Uhr und 23.00 Uhr erbeuteten die Täter eine Aktentasche. Der silber lackierte Audi hatte an der Nordstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

