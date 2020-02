Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Kellerraum

Bocholt (ots)

Zwischen Dienstag, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 19.00 Uhr, versuchten Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Die Täter beschädigten das Vorhängeschloss - die Kellertür an der Schwanenstraße blieb jedoch verschlossen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

