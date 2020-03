Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Einkaufszentrum

Soest (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Einkaufspassage am Senator-Schwarz-Ring ein. Die Diebe hebelten ein Fenster im Bereich einer Bäckerei an der "Kaufland-Passage" auf. Sie durchsuchten sowohl Räume der Bäckereifiliale wie auch einer daneben liegenden Metzgerei. Nach erstem Anschein wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

