Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kind bei Zusammenstoß zweier PKW leicht verletzt

Rampe (ots)

Beim Zusammenstoß zweier PKW ist am Sonntagnachmittag in Rampe eine minderjährige Autoinsassin leicht verletzt worden. Das 10 Jahre alte Mädchen wurde anschließend zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich an einer Ampelkreuzung. Wie es zu diesem Zusammenstoß trotz eingeschalteter Ampelanlage kommen konnte, ist derzeit noch unklar. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

