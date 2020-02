Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Wohnung

Hagenow (ots)

In Hagenow sind unbekannte Täter in eine Wohnung in der Robert- Stock- Straße gewaltsam eingedrungen. Eine Wohnungsnachbarin hatte den Einbruch am Sonntag bemerkt und die Polizei informiert. Dem Spurenaufkommen zufolge brachen die Unbekannten die Wohnungstür gewaltsam auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Derzeit ist noch unklar, ob die Diebe etwas entwendeten. Die von dem Einbruch betroffene Mieterin war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls.

