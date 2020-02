Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mutmaßlicher Gartenlaubeneinbrecher in Untersuchungshaft

Crivitz (ots)

Nach der vorläufigen Festnahme eines mutmaßlichen Gartenlaubeneinbrechers in Crivitz (wir informierten gestern) befindet sich der 39-jährige Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Schweriner Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht am Donnerstag Haftbefehl gegen den wohnungslosen Beschuldigten erlassen. Dem Mann wird vorgeworfen, gewaltsam in eine Gartenlaube eingedrungen zu sein und sich dort häuslich niedergelassen zu haben. Zudem steht er im Verdacht, sechs weitere Gärten im Umfeld aufgebrochen zu haben. Nach dem Hinweis einer Zeugin hatte die Polizei den 39-jährigen Deutschen am Mittwoch in der aufgebrochenen Gartenlaube antreffen und ihn dann vorläufig festnehmen können. Die Ermittlungen gegen ihn, unter anderem wegen Diebstahls im besonders schweren Fall, dauern an.

